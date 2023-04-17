"Гаага ждет тебя", "Россия – убийца". Как Лаврова встречали активисты в Бразилии: фото

В Бразилии во время сегодняшнего визита министра иностранных дел Сергея Лаврова прошла акция под украинскими флагами, активисты держали в руках плакаты с напоминанием, что российских военных преступников ждет Гаага.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня, 17 апреля, Лавров прилетел в Бразилию. Как сообщают российские пропагандисты, у главы МИД РФ началось турне по Латинской Америке. Он также собирается посетить Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Активисты провели акцию протеста перед консульством России в Сан-Паулу. Они пришли с украинскими флагами, плакатами с надписями "Лавров, Гаага ждет тебя", "Россия – убийца", а также с призывами к РФ и российскому диктатору Владимиру Путину убираться из Украины.

На пресс-конференции с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой Лавров заявил, что Россия якобы заинтересована в том, чтобы "как можно скорее" завершилась развязанная ею войну, которую он назвал "украинским конфликтом".

Фото: ЕРА

16 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва повторил пропаганду РФ и призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

Смотрите также видео: Зал висміяв Лаврова на форумі в Нью-Делі: скаржився на "розпочату проти РФ війну"