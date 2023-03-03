Министра иностранных дел России Сергей Лаврова высмеяли, когда он начал озвучивать лживые кремлевские нарративы о войне РФ против Украины в ходе конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.

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"Война, которую мы пытаемся остановить, и которая была начата против нас с использованием украинского народа…" – начал говорить Лавров, после чего присутствующие в зале рассмеялись.

В ходе выступления Лавров озвучил стандартный набор пропагандистских тезисов РФ, не имеющих ничего общего с реальностью – о том, что РФ была "вынуждена" вторгнуться в Украину, о якобы нежелании Киева выполнять Минские соглашения, о "защите" неких "русских людей" в Украине и прочее.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал речь Лаврова: "Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии".

В 2022 году на встрече G20 Лавров просто вышел из зала, чтобы не выслушивать критику.

В этом году на встрече Большой двадцатки Лавров уже не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России. Глава европейской дипломатии Боррель считает, что это говорит о "некоторых изменениях" в российской позиции.

Оксана Житнюк

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