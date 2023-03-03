В этот раз хотя бы не сбежал: Боррель о Лаврове на G20

Поступки главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова говорят о "некоторых изменениях" в российской позиции – теперь дипломаты РФ хотя бы согласны выслушивать критику. Таким наблюдением поделился верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет The Guardian.

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Боррель отметил, что на встрече министров стран Большой двадцатки в Нью-Дели Лавров не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России, как это было на прошлогодней встрече на Бали.

Боррель полагает, что это говорит о "некоторых улучшениях".

"По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я считаю, это лучше, чем ничего", – сказал Боррель.

При этом представитель ЕС продолжает возражать против предложений исключить Россию из G20, потому что "мы должны продолжать разговаривать, или, по крайней мере, слушать".

2 марта 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Лавровым в кулуарах саммита министров G20. Они разговаривали примерно 10 минут. Блинкен призвал РФ освободить Пола Уилана и возобновить участие в договоре об СНВ, а также подчеркнул, что США продолжат поддержку Украины.

В тот же день в госдепартаменте США заявили, что РФ и Китай оказались в изоляции среди стран G20 относительно вопроса войны в Украине.

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Сергій Бережний

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