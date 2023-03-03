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В этот раз хотя бы не сбежал: Боррель о Лаврове на G20

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 15:16
В этот раз хотя бы не сбежал: Боррель о Лаврове на G20 - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Поступки главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова говорят о "некоторых изменениях" в российской позиции – теперь дипломаты РФ хотя бы согласны выслушивать критику. Таким наблюдением поделился верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет The Guardian.

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Боррель отметил, что на встрече министров стран Большой двадцатки в Нью-Дели Лавров не пытался сбежать, когда участники саммита критиковали политику России, как это было на прошлогодней встрече на Бали. 

Боррель полагает, что это говорит о "некоторых улучшениях".

"По крайней мере, на этот раз он остался и выслушал. Это небольшое улучшение, но оно важно. Я считаю, это лучше, чем ничего", – сказал Боррель.

При этом представитель ЕС продолжает возражать против предложений исключить Россию из G20, потому что "мы должны продолжать разговаривать, или, по крайней мере, слушать".

Читайте также: Пока Зеленский выступал – Лавров "ломал карандаши". Что происходило в кулуарах саммита G20 

Сергій Бережний
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Сергей Лавров дипломатия большая двадцатка G20 Жозеп Боррель
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