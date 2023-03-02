Блинкен все же встретился с Лавровым в кулуарах G20 в Нью-Дели: о чем говорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента из команды Блинкена.

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По словам чиновника, Блинкен и Лавров разговаривали примерно 10 минут. В разговоре Блинкен призвал Россию освободить Пола Уилана и возобновить участие в новом договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

Источник также сообщил, что эта встреча была незапланированной и что именно госсекретарь Блинкен обратился к Лаврову в кулуарах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила CNN, что встреча состоялась.

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично перед вторжением России в Украину.

СПРАВКА. СНВ-3, также известный как New START, был подписан на 10 лет в Праге весной 2010 года. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок его действия истек в 2021 году. 3 февраля 2021 года США и РФ продлили действие договора до 2026 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.



СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Перед совещанием министров иностранных дел стран G20 в Индии Блинкен сказал журналистам, что не планирует встречаться с главами МИД России или Китая.

Вадим Ребрина

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