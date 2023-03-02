Блинкен все же встретился с Лавровым в кулуарах G20 в Нью-Дели: о чем говорили
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента из команды Блинкена.
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По словам чиновника, Блинкен и Лавров разговаривали примерно 10 минут. В разговоре Блинкен призвал Россию освободить Пола Уилана и возобновить участие в новом договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.
Источник также сообщил, что эта встреча была незапланированной и что именно госсекретарь Блинкен обратился к Лаврову в кулуарах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила CNN, что встреча состоялась.
В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично перед вторжением России в Украину.
СНВ-3 предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.
- Перед совещанием министров иностранных дел стран G20 в Индии Блинкен сказал журналистам, что не планирует встречаться с главами МИД России или Китая.
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