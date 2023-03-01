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Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите глав МИД G20

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 16:36
Блинкен не будет встречаться с Лавровым на саммите глав МИД G20 - Фото
Энтони Блинкен и Сергей Лавров (Фото - EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует встречаться с главами МИД России или Китая на совещании министров иностранных дел стран G20 в Индии. Об этом Блинкен сказал журналистам, передает The Guardian.

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Блинкен намерен прибыть в столицу Индии Нью-Дели на встречу глав МИД стран G20, где, как ожидается, будут также министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Цинь Ган.

Блинкен сказал, что "не планирует видеть ни того, ни другого на Двадцатке", хотя и допускает, что будет принимать участие в общих мероприятиях одновременно с ними.

  • 28 февраля Блинкен заявил, что США нанесут санкционные удары по китайским компаниям, если Пекин решит оказывать России военную помощь. 

Сергій Бережний
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Госдепартамент США Китай Сергей Лавров большая двадцатка G20 Энтони Блинкен Цинь Ган
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