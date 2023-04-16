UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2023, 19:41
Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото - EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сказал во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Reuters.  

Да Силва повторил тезисы кремлевской пропаганды, что Украина является одним из инициаторов войны. Он сказал, что решение о вступлении в конфликт было якобы "принято обеими странами" и что инициативы по прекращению войны не предпринимают ни российский диктатор Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский.  

Президент Бразилии раскритиковал военную помощь Украине со стороны США и Европейского Союза, которая, по его мнению, мешает началу мирных переговоров, и рассказал о намерении собрать группу лидеров, которые "предпочитают говорить о мире, а не о войне". При этом он упомянул лидера Китая Си Цзиньпина и главу ОАЭ шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.

"Мы пытаемся сформировать группу стран, не имеющих никакого отношения к войне, чтобы вести переговоры с Россией и Украиной, а также с США и ЕС, чтобы убедить людей в том, что мир — лучший способ наладить процесс разговора", – сказал да Силва.

14 апреля Лула да Силва встречался в Китае с Си Цзиньпином.  

На 17 апреля намечен визит в Бразилию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

  • 1 января 2023 года во время разговора со спикером нелегитимного Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
  • 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Луис Инасиу Лула да Силва геополитика переговоры Бразилия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 