Президент Бразилии повторил пропаганду РФ, что для мира нужно просто "сесть и поговорить"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он сказал во время визита в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Reuters.

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Да Силва повторил тезисы кремлевской пропаганды, что Украина является одним из инициаторов войны. Он сказал, что решение о вступлении в конфликт было якобы "принято обеими странами" и что инициативы по прекращению войны не предпринимают ни российский диктатор Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Бразилии раскритиковал военную помощь Украине со стороны США и Европейского Союза, которая, по его мнению, мешает началу мирных переговоров, и рассказал о намерении собрать группу лидеров, которые "предпочитают говорить о мире, а не о войне". При этом он упомянул лидера Китая Си Цзиньпина и главу ОАЭ шейха Мухаммеда ибн Заида Аль Нахайяна.

"Мы пытаемся сформировать группу стран, не имеющих никакого отношения к войне, чтобы вести переговоры с Россией и Украиной, а также с США и ЕС, чтобы убедить людей в том, что мир — лучший способ наладить процесс разговора", – сказал да Силва.

14 апреля Лула да Силва встречался в Китае с Си Цзиньпином.

На 17 апреля намечен визит в Бразилию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

1 января 2023 года во время разговора со спикером нелегитимного Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

Сергій Бережний

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