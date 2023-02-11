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Президент Бразилии хочет привлечь к переговорам Китай. США: Путин показал — этого не будет

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 08:18
Президент Бразилии хочет привлечь к переговорам Китай. США: Путин показал — этого не будет - Фото
Лула да Силва и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Бразилии Лула да Силва захотел привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию. В Белом доме сомневаются в такой инициативе бразильского лидера.

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После встречи с президентом США Джо Байденом Лула заявил, что хочет создать группу стран для переговоров о мире в Украине с участием Китая, Индии, Турции и других стран.

На брифинге представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что все бы хотели, чтобы война закончилась прямо сейчас, однако диктатор Владимир Путин показал, что этого не произойдет в ближайшем будущем.

Он отметил, что это показывает последний массированный ракетный удар россиян по критической инфраструктуре Украины. 

Кирби сказал, что США продолжат обеспечивать сильную позицию Украины на поле боя, чтобы президент Владимир Зеленский мог вести потенциальные выгодные переговоры в будущем. 

"Таким образом, президент Зеленский должен определить, уместны ли переговоры и, конечно же, при каких обстоятельствах. Как бесчисленное количество раз говорил президент Байден: Ничего об Украине без Украины", — резюмировал он.

Читайте также: Белый дом и ЦРУ назвали ложью сообщение, что "Байден предлагал Киеву мир за 20% земель"

Дмитро Гриниченко
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