Новый президент Бразилии высказался за мир: надеется, что Украина и Россия договорятся

Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу, 31 декабря, выразил надежду на окончание войны в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter после встреч Лулы да Силвы с представителями Украины и России, которые приехали на его инаугурацию.

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В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира.

Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9 — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

Агентство Reuters пишет, что от правления Лулы ожидается гораздо более активная позиция Бразилии на мировой арене после четырех лет правления президента Жаира Болсонара.

В начале срока президент Бразилии собирается посетить США, Китай и Аргентину, а канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон могут посетить его в Бразилии не позже января.

В июле президент Владимир Зеленский раскритиковал нейтральную позицию Бразилии по поводу войны России против Украины.

В октябре в Бразилии избрали нового президента, но его позиция по отношению к Украине также неоднозначна. В мае 2022 года в интервью TIME Лула заявил, что Украине нужно было "договариваться активнее", а Украина должна была отказаться от пути в ЕС и НАТО ради мира.

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Андрій Водяний

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