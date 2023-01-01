Новый президент Бразилии высказался за мир: надеется, что Украина и Россия договорятся
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу, 31 декабря, выразил надежду на окончание войны в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter после встреч Лулы да Силвы с представителями Украины и России, которые приехали на его инаугурацию.
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В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".
На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира.
Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz.— Lula (@LulaOficial) December 31, 2022
: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9
Агентство Reuters пишет, что от правления Лулы ожидается гораздо более активная позиция Бразилии на мировой арене после четырех лет правления президента Жаира Болсонара.
В начале срока президент Бразилии собирается посетить США, Китай и Аргентину, а канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон могут посетить его в Бразилии не позже января.
- В июле президент Владимир Зеленский раскритиковал нейтральную позицию Бразилии по поводу войны России против Украины.
- В октябре в Бразилии избрали нового президента, но его позиция по отношению к Украине также неоднозначна. В мае 2022 года в интервью TIME Лула заявил, что Украине нужно было "договариваться активнее", а Украина должна была отказаться от пути в ЕС и НАТО ради мира.
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