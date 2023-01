Новый президент Бразилии высказался за мир: надеется, что Украина и Россия договорятся

Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу, 31 декабря, выразил надежду на окончание войны в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter после встреч Лулы да Силвы с представителями Украины и России, которые приехали на его инаугурацию.

В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира.

Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9