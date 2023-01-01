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Новый президент Бразилии высказался за мир: надеется, что Украина и Россия договорятся

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 11:16
Новый президент Бразилии высказался за мир: надеется, что Украина и Россия договорятся - Фото
Фото: EPA

Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в субботу, 31 декабря, выразил надежду на окончание войны в Украине. Об этом сообщила его пресс-служба в Twitter после встреч Лулы да Силвы с представителями Украины и России, которые приехали на его инаугурацию.

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В ходе беседы с главой верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко он "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

На отдельной встрече с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко Лула заявил, что в Бразилии "существует традиция защищать целостность наций" и его страна готова к переговорам с кем угодно ради мира.

Агентство Reuters пишет, что от правления Лулы ожидается гораздо более активная позиция Бразилии на мировой арене после четырех лет правления президента Жаира Болсонара.

В начале срока президент Бразилии собирается посетить США, Китай и Аргентину, а канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон могут посетить его в Бразилии не позже января.

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Андрій Водяний
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