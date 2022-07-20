Зеленский о позиции Бразилии по войне: Из-за нейтральности фашизм когда-то съел Европу
Президент Владимир Зеленский раскритиковал нейтральную позицию Бразилии по войне России против Украины. Об этом он заявил в эфире Globo, рассказывая о своей беседе с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.
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"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что во время войны в мире можно быть нейтральным. Давайте представим вторую мировую войну. Много лидеров сначала были нейтральными. Это дало возможность фашизму съесть половину Европы, а потом идти все дальше и дальше и захватить всю Европу из-за того, что была нейтральность", – сказал он.
По словам Зеленского, нельзя быть где-то посередине и говорить "я буду посредником".
"Посреди чего? Посредником в войне?" – сказал президент.
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Он добавил, что восемь лет назад РФ захватила часть территории Украины, с 2014 года было много желающих иметь роль посредника – и это "позволило России начать вторую волну захватов".
"Вот что такое нейтральность, поэтому не поддерживаю такую позицию. Я сказал об этом президенту (Болсонару. – Ред.)", – сказал он.
Президент считает, что украинцы и бразильцы поддерживают одинаковые ценности. Президент сказал Болсонару, что Украина хочет от Бразилии поддержки.
Он подчеркнул, что Украина точно не была бы в нейтральности, если кто-то напал бы на Бразилию, начал нарушать ее суверенитет, захватывать территории и убивать людей.
"Как я могу быть в нейтральности? Это современный мир. Нейтральностью мы даем возможность Путину думать, что он не наедине в этом мире", – подытожил Зеленский.
- На прошлой неделе Болсонару заявил, что знает, как закончить войну России против Украины, и поделится этими соображениями с Зеленским.
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