Зеленский о позиции Бразилии по войне: Из-за нейтральности фашизм когда-то съел Европу

Президент Владимир Зеленский раскритиковал нейтральную позицию Бразилии по войне России против Украины. Об этом он заявил в эфире Globo, рассказывая о своей беседе с бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я не поддерживаю его позицию нейтральности. Я не считаю, что во время войны в мире можно быть нейтральным. Давайте представим вторую мировую войну. Много лидеров сначала были нейтральными. Это дало возможность фашизму съесть половину Европы, а потом идти все дальше и дальше и захватить всю Европу из-за того, что была нейтральность", – сказал он.

По словам Зеленского, нельзя быть где-то посередине и говорить "я буду посредником".

"Посреди чего? Посредником в войне?" – сказал президент.

Читайте также: Президент Бразилии собрался покупать дизель у России

Он добавил, что восемь лет назад РФ захватила часть территории Украины, с 2014 года было много желающих иметь роль посредника – и это "позволило России начать вторую волну захватов".

"Вот что такое нейтральность, поэтому не поддерживаю такую позицию. Я сказал об этом президенту (Болсонару. – Ред.)", – сказал он.

Президент считает, что украинцы и бразильцы поддерживают одинаковые ценности. Президент сказал Болсонару, что Украина хочет от Бразилии поддержки.

Он подчеркнул, что Украина точно не была бы в нейтральности, если кто-то напал бы на Бразилию, начал нарушать ее суверенитет, захватывать территории и убивать людей.

"Как я могу быть в нейтральности? Это современный мир. Нейтральностью мы даем возможность Путину думать, что он не наедине в этом мире", – подытожил Зеленский.

На прошлой неделе Болсонару заявил, что знает, как закончить войну России против Украины, и поделится этими соображениями с Зеленским.

Читайте также: "Кризис может затянуться, помогите". Россия обратилась к Бразилии из-за санкций – Reuters

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.