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"Кризис может затянуться, помогите". Россия обратилась к Бразилии из-за санкций – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 03:18
Антон Силуанов и Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/OLGA MALTSEVA)

Россия просит Бразилию помочь противостоять санкциям, введенным против страны-агрессора за полномасштабное вторжение и зверства в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, – говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Как отмечается, письмо с соответствующей просьбой написал министр финансов России Антон Силуанов министру экономики Бразилии Пауло Гедесу.

"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений", – цитирует Reuters Силуанова. Письмо, в котором не упоминалась война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России в Бразилиа 13 апреля.

"Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", – сообщил российский министр.

"С точки зрения Бразилии... поддержание открытого диалога имеет важное значение, – сказал он. – Наши мосты – это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить".

По словам Силуанова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с ее партнерами по развивающейся рыночной экономике.

"США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества", – добавил он.

Силуанов заявил, что санкции нарушают принципы Бреттон-Вудских соглашений, на основании которых были созданы МВФ и Всемирный банк.

"Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения", – написал он Гедесу.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

Крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару, посетивший Москву всего за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины, не осудил вторжение и сохраняет нейтралитет Бразилии.

25 марта министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка заявил, что Бразилия выступает против исключения России из G20.

  • Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что Соединенные Штаты не будут участвовать во встречах G20, если там будет присутствовать Россия.
Наталия Медведева
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Антон Силуанов санкции Бразилия
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