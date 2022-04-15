"Кризис может затянуться, помогите". Россия обратилась к Бразилии из-за санкций – Reuters

Россия просит Бразилию помочь противостоять санкциям, введенным против страны-агрессора за полномасштабное вторжение и зверства в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, – говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Как отмечается, письмо с соответствующей просьбой написал министр финансов России Антон Силуанов министру экономики Бразилии Пауло Гедесу.

"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений", – цитирует Reuters Силуанова. Письмо, в котором не упоминалась война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России в Бразилиа 13 апреля.

"Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", – сообщил российский министр.

"С точки зрения Бразилии... поддержание открытого диалога имеет важное значение, – сказал он. – Наши мосты – это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить".

По словам Силуанова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с ее партнерами по развивающейся рыночной экономике.

"США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества", – добавил он.

Силуанов заявил, что санкции нарушают принципы Бреттон-Вудских соглашений, на основании которых были созданы МВФ и Всемирный банк.

"Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения", – написал он Гедесу.

Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.

Крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару, посетивший Москву всего за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины, не осудил вторжение и сохраняет нейтралитет Бразилии.

25 марта министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка заявил, что Бразилия выступает против исключения России из G20.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что Соединенные Штаты не будут участвовать во встречах G20, если там будет присутствовать Россия.

Наталия Медведева

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