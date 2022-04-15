"Кризис может затянуться, помогите". Россия обратилась к Бразилии из-за санкций – Reuters
Россия просит Бразилию помочь противостоять санкциям, введенным против страны-агрессора за полномасштабное вторжение и зверства в Украине. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Россия обратилась к Бразилии с просьбой о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтобы помочь ей противостоять разрушительным санкциям, – говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters.
Как отмечается, письмо с соответствующей просьбой написал министр финансов России Антон Силуанов министру экономики Бразилии Пауло Гедесу.
"За кулисами ведется работа в МВФ и Всемирном банке по ограничению или даже исключению России из процесса принятия решений", – цитирует Reuters Силуанова. Письмо, в котором не упоминалась война в Украине, датировано 30 марта и передано бразильскому министру послом России в Бразилиа 13 апреля.
"Как известно, Россия переживает непростой период экономических и финансовых потрясений, вызванных санкциями, введенными США и их союзниками", – сообщил российский министр.
"С точки зрения Бразилии... поддержание открытого диалога имеет важное значение, – сказал он. – Наши мосты – это международные организации, и мы считаем, что эти мосты необходимо сохранить".
По словам Силуанова, почти половина международных резервов России заморожена, а внешнеторговые операции блокируются, в том числе с ее партнерами по развивающейся рыночной экономике.
"США и их сателлиты проводят политику изоляции России от международного сообщества", – добавил он.
Силуанов заявил, что санкции нарушают принципы Бреттон-Вудских соглашений, на основании которых были созданы МВФ и Всемирный банк.
"Мы считаем, что нынешний кризис, вызванный беспрецедентными экономическими санкциями со стороны стран G7, может иметь долгосрочные последствия, если мы не предпримем совместных действий для его разрешения", – написал он Гедесу.
Отвечая на вопрос о письме, Эривалдо Гомес, секретарь министерства экономики Бразилии по международным экономическим вопросам, ответил, что Бразилия хотела бы, чтобы Россия оставалась участником дискуссий в многосторонних организациях.
Крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару, посетивший Москву всего за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины, не осудил вторжение и сохраняет нейтралитет Бразилии.
25 марта министр иностранных дел Бразилии Карлос Франка заявил, что Бразилия выступает против исключения России из G20.
- Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что Соединенные Штаты не будут участвовать во встречах G20, если там будет присутствовать Россия.
Комментарии