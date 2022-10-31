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В Бразилии выбрали президента. У Зеленского критиковали его позицию по войне

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 06:50
В Бразилии выбрали президента. У Зеленского критиковали его позицию по войне - Фото
Лула (посередине). Фото - ricardostuckert, Lula 13, Twitter

В Бразили новым президентом выбрали лидера левых Луиса Инасиу "Лулу" да Силву, говорится на сайте Верховного избирательного суда Бразилии. В мае 2022-го он утверждал в интервью TIME, что США, ЕС и президент Владимир Зеленский тоже виноваты в широкомасштабном вторжении России в Украину.

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После подсчета 100% голосов Лула набрал 50,9%. Его оппонент – действующий президент Бразилии Жаир Болсонару – 49,1%.

Лула заявил, что готов принять управление страной, его поздравили с победой лидеры соседних стран, лидеры США, Канады, Франции и других стран, передает BBC. Болсонару еще не признал поражение – и в Бразилии опасаются протестов, отмечают журналисты.

СПРАВКА. Лула уже был президентом Бразилии два срока – с 2003 по 2011 год. В 2018 году он провел полтора года в тюрьме по делу о коррупции. Но в ноябре 2019-го вышел на свободу, когда Верховный суд постановил, что его осудили с нарушением процессуальных норм, отмечает ВВС. Впоследствии обвинения были сняты.

В мае 2022 года Лула в интервью TIME заявил, что в полномасштабном вторжении РФ против Украины виноват не только российский диктатор Владимир Путин, но также есть вина США, ЕС и Зеленского. По его мнению, нужно было "договариваться активнее", а Украина должна была отказаться от пути в ЕС и НАТО ради мира.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter назвал слова Лулы попытками России исказить правду. "Все просто: Россия вероломно напала на Украину, война происходит только на территории Украины, Россия массово убивает мирных людей. Классическая война на уничтожение и оккупацию", – написал в мае Подоляк.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский президент Бразилии война владимир путин выборы Жаир Болсонару лула
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