После критики его "миротворческой инициативы" президент Бразилии осудил вторжение России

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прямо осудил "нарушение территориальной целостности Украины" со стороны России после того, как его "мирная инициатива" подверглась международной критике. Об этом сообщает The Guardian.

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Президент Бразилии заявил, что осуждает нарушение Россией территориальной целостности Украины в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнесом.

Тем не менее, сказал да Силва, он по-прежнему считает возможным достижение мира между Украиной и Россией через дипломатические усилия "группы нейтральных стран".

16 апреля президент Бразилии призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной, указав в качестве ее возможных участников Китай и Объединенные Арабские Эмираты и сказав, что войну "поощряют" США и Запад. В Вашингтоне его предложение было раскритиковано как пророссийское.

В МИД Украины отметили, что уравнивание жертвы и агрессора и обвинение в "поощрении войны" стран, которые оказывают жертве агрессии военную помощь, не соответствует реальности. МИД также подтвердил приглашение да Силвы в Украину, чтобы на месте продемонстрировать ему последствия агрессии РФ и ее последствия для глобальной безопасности.

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождению сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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Сергій Бережний

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