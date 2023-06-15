Що пропонують "миротворці" з Африки для припинення війни – у Reuters бачили документ

Африканські лідери у межах посередницької ініціативи планують запропонувати Росії та Україні "заходи для зміцнення довіри". З проєктом рамкового документа з їхніми пропозиціями зуміли ознайомитись журналісти Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як повідомляє агентство, лідери низки країн Африки мають намір докласти зусиль щодо "посередництва у конфлікті" між Росією та Україною.

Пропоновані ними кроки, згідно з проєктом документа, можуть включати відведення військ РФ (Reuters не вказує, на які саме рубежі – можливо, цього уточнення немає і в документі), виведення тактичної ядерної зброї РФ з Білорусі, зупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна та ослаблення введених щодо Росії санкцій.

Наступним кроком має стати угода про припинення бойових дій за підсумками переговорів між Росією та Заходом, йдеться у документі.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово заявляло, що переговорів із Росією чи припинення вогню не може бути без повного виведення російських окупантів із території України, а також військової поразки Москви.

13 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, в якій підкреслив, що "кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками".

16 травня Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з Путіним та Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

24 квітня 2023 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати будь-яку мирну ініціативу, яка не передбачає заморожування ситуації на фронті та територіальних поступок.

10 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує "мирну ініціативу" шести країн Африки.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.