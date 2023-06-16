З'явилося відео ймовірного удару з ракетної системи M142 HIMARS по скупченню особового складу підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ під командуванням Сухраба Ахмедова, в результаті якого, за заявами російських "воєнкорів"-пропагандистів, могли бути знищені понад 100 окупантів – і стільки ж поранено. Ролик виклали OSINT-аналітики DeepState.

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Інша OSINT-група GeoConfirmed вважає, що в кадрі – саме цей удар 14 червня по скупченню автотехніки загарбників, які, як писав близький до російської терористичної групи Вагнера z-канал, чекали в момент прильоту приїзду/виступу Ахмедова.

Останній нібито мав повідомити підрозділ про висування на штурм.

Один із "воєнкорів" писав, що окупанти "дві години стояли натовпом на одному місці" в очікуванні командира.

У кадрі видно вантажівки для перевезення особового складу. Аналітики вважають, що сумарно вони могли перевозити до 150 людей.

У ролику видно, що по цій точці завдано два удари, один з них був точним – видно невелике заглиблення перед вантажівками.

Якщо це був приліт "протипіхотного" M30A1 (надповерхневий підрив начиненого вольфрамовими кульками реактивного снаряда), шансів вижити в зоні ураження було небагато, теоретизують в OSINT-групі.

За даними мережевих "розвідників", це сталося за 1,5 км на північ від села Житлівка за 8 км від тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також написав 15 червня про цей епізод, вказавши, що перевірити цю інформацію вони не в змозі. На візуальному підтвердженні наслідків удару не видно жертв прильоту.

13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

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