RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З'явилося відео удару HIMARS, який нібито знищив близько 100 окупантів під Кремінною видео

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 10:52
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

З'явилося відео ймовірного удару з ракетної системи M142 HIMARS по скупченню особового складу підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ під командуванням Сухраба Ахмедова, в результаті якого, за заявами російських "воєнкорів"-пропагандистів, могли бути знищені понад 100 окупантів – і стільки ж поранено. Ролик виклали OSINT-аналітики DeepState.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Інша OSINT-група GeoConfirmed вважає, що в кадрі – саме цей удар 14 червня по скупченню автотехніки загарбників, які, як писав близький до російської терористичної групи Вагнера z-канал, чекали в момент прильоту приїзду/виступу Ахмедова.

Останній нібито мав повідомити підрозділ про висування на штурм.

Один із "воєнкорів" писав, що окупанти "дві години стояли натовпом на одному місці" в очікуванні командира.

У кадрі видно вантажівки для перевезення особового складу. Аналітики вважають, що сумарно вони могли перевозити до 150 людей.

У ролику видно, що по цій точці завдано два удари, один з них був точним – видно невелике заглиблення перед вантажівками.

Якщо це був приліт "протипіхотного" M30A1 (надповерхневий підрив начиненого вольфрамовими кульками реактивного снаряда), шансів вижити в зоні ураження було небагато, теоретизують в OSINT-групі.

За даними мережевих "розвідників", це сталося за 1,5 км на північ від села Житлівка за 8 км від тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області.

Нажмите на карту выше, чтобы увеличить ее

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також написав 15 червня про цей епізод, вказавши, що перевірити цю інформацію вони не в змозі. На візуальному підтвердженні наслідків удару не видно жертв прильоту.

  • 13 червня 2023 року російські військові пропагандисти повідомили про нібито ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова.

Дивіться відео: Навіть не вильнув. Велосипедист проїхав поряд із встановленням HIMARS під час залпів

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
втратиракетний ударКреміннаHIMARSсухраб ахмедов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 