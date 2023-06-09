У мережі з'явилося відео, на якому знято велосипедиста, що проїжджає повз ракетну установку HIMARS в момент її роботи.

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На відео показано, що на узбіччі дороги стоїть HIMARS, а з посадки з'являється цивільна людина на велосипеді.

У момент, коли велосипедист проїжджає повз HIMARS, лунає залп. Людина на велосипеді трохи опускає голову, але продовжує рух, не вильнувши кермом.

За кілька секунд відбувається запуск другої ракети з HIMARS – цього разу велосипедист навіть не пригнувся.

У мережі супроводжують це відео кумедними коментарями, на кшталт – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", але радять так не робити, бо можна отримати контузію.

Коли та де саме знято відео, встановити не вдалося.

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