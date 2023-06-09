RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Навіть не вильнув. Велосипедист проїхав поряд з установкою HIMARS під час залпів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 11:40
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У мережі з'явилося відео, на якому знято велосипедиста, що проїжджає повз ракетну установку HIMARS в момент її роботи.

На відео показано, що на узбіччі дороги стоїть HIMARS, а з посадки з'являється цивільна людина на велосипеді.

У момент, коли велосипедист проїжджає повз HIMARS, лунає залп. Людина на велосипеді трохи опускає голову, але продовжує рух, не вильнувши кермом.

За кілька секунд відбувається запуск другої ракети з HIMARS – цього разу велосипедист навіть не пригнувся.

У мережі супроводжують це відео кумедними коментарями, на кшталт – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", але радять так не робити, бо можна отримати контузію.

Коли та де саме знято відео, встановити не вдалося.

  • Дивіться відео, як дрони-камікадзе ГУР спалили два російські ЗРК "Панцир-С1" та іншу техніку.
  • Український "секретний" безпілотник від Армії дронів зробив рекорд на Запорізькому напрямку, знищивши за один виліт п'ять одиниць російської техніки та склад із боєприпасами.

Читайте також: Військові показали, чому за час війни окупанти не знищили жодного HIMARS – відео

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакурйозHIMARS
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 