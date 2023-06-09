У мережі з'явилося відео, на якому знято велосипедиста, що проїжджає повз ракетну установку HIMARS в момент її роботи.
На відео показано, що на узбіччі дороги стоїть HIMARS, а з посадки з'являється цивільна людина на велосипеді.
У момент, коли велосипедист проїжджає повз HIMARS, лунає залп. Людина на велосипеді трохи опускає голову, але продовжує рух, не вильнувши кермом.
За кілька секунд відбувається запуск другої ракети з HIMARS – цього разу велосипедист навіть не пригнувся.
У мережі супроводжують це відео кумедними коментарями, на кшталт – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", але радять так не робити, бо можна отримати контузію.
Коли та де саме знято відео, встановити не вдалося.
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