В сети появилось видео, на котором снят велосипедист, проезжающий мимо ракетной установки HIMARS в момент ее работы.

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На видео показано, что на обочине дороги стоит HIMARS, а из посадки появляется гражданский человек на велосипеде.

В момент, когда велосипедист проезжает мимо HIMARS, раздается залп. Человек на велосипеде немного опускает голову, но продолжает движение, не вильнув рулем.

Через несколько секунд происходит запуск второй ракеты из HIMARS – на этот раз велосипедист даже не пригнулся.

В сети сопровождают это видео забавными комментариями, типа – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", но советуют так не делать, потому что можно получить контузию.

Когда и где именно снято видео, установить не удалось.

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