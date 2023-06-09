В сети появилось видео, на котором снят велосипедист, проезжающий мимо ракетной установки HIMARS в момент ее работы.
На видео показано, что на обочине дороги стоит HIMARS, а из посадки появляется гражданский человек на велосипеде.
В момент, когда велосипедист проезжает мимо HIMARS, раздается залп. Человек на велосипеде немного опускает голову, но продолжает движение, не вильнув рулем.
Через несколько секунд происходит запуск второй ракеты из HIMARS – на этот раз велосипедист даже не пригнулся.
В сети сопровождают это видео забавными комментариями, типа – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", но советуют так не делать, потому что можно получить контузию.
Когда и где именно снято видео, установить не удалось.
- Смотрите видео, как дроны-камикадзе ГУР сожгли два российских ЗРК "Панцирь-С1" и другую технику.
- Украинский "секретный" беспилотник от Армии дронов совершил рекорд на Запорожском направлении, уничтожив за один вылет пять единиц российской техники и склад с боеприпасами.
Читайте также: Военные показали, почему за время войны оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS – видео
Комментарии