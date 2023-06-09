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Даже не вильнул. Велосипедист проехал рядом с установкой HIMARS во время залпов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:40
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В сети появилось видео, на котором снят велосипедист, проезжающий мимо ракетной установки HIMARS в момент ее работы.

На видео показано, что на обочине дороги стоит HIMARS, а из посадки появляется гражданский человек на велосипеде.

В момент, когда велосипедист проезжает мимо HIMARS, раздается залп. Человек на велосипеде немного опускает голову, но продолжает движение, не вильнув рулем.

Через несколько секунд происходит запуск второй ракеты из HIMARS – на этот раз велосипедист даже не пригнулся.

В сети сопровождают это видео забавными комментариями, типа – "мама сказала за хлібом їхати, мені по*уй шо ви тут робите", но советуют так не делать, потому что можно получить контузию.

Когда и где именно снято видео, установить не удалось.

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Читайте также: Военные показали, почему за время войны оккупанты не уничтожили ни одного HIMARS – видео

Наталья Медведева
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