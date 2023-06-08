Украинский "секретный" беспилотник от Армии дронов продемонстрировал рекорд на Запорожском направлении, уничтожив за один вылет пять единиц российской техники и склад с боеприпасами. Видео опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", – отметил Федоров.

8 мая Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БПЛА украинского производства.

Смотрите видео, как украинский "секретный" беспилотник уничтожил российскую пушку-гаубицу Д-20.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.