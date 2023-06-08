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Рекорд. "Тайный" дрон-бомбер за один вылет уничтожил танки, БМП и склад россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 16:21
Видео: Федоров
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Украинский "секретный" беспилотник от Армии дронов продемонстрировал рекорд на Запорожском направлении, уничтожив за один вылет пять единиц российской техники и склад с боеприпасами. Видео опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"За один вылет бойцы уничтожили три российских танка, две БМП и склад с боеприпасами. Это результат работы тайных дронов-бомберов, о которых расскажем уже после победы", – отметил Федоров.

Оксана Житнюк
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