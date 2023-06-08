Український "секретний" безпілотник від Армії дронів продемонстрував рекорд на Запорізькому напрямку, знищивши за один виліт п’ять одиниць російської техніки і склад з боєприпасами. Відео опублікував віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"За один виліт бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами. Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги", – зазначив Федоров.

8 травня Федоров повідомив, що Армію дронів поповнили вісім нових ударних рот БПЛА українського виробництва.

Дивіться відео, як український "секретний" безпілотник знищив російську гармату-гаубицю Д-20.

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