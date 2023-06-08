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Рекорд. "Таємний" дрон-бомбер за один виліт знищив танки, БМП і склад росіян – відео видео

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 16:21
Відео: Федоров
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Український "секретний" безпілотник від Армії дронів продемонстрував рекорд на Запорізькому напрямку, знищивши за один виліт п’ять одиниць російської техніки і склад з боєприпасами. Відео опублікував віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.


"За один виліт бійці знищили три російські танки, дві БМП та склад з боєприпасами. Це результат роботи таємних дронів-бомберів, про які розкажемо вже після перемоги", – зазначив Федоров.

Оксана Житнюк
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