RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ знищили російську гармату "секретним літаком-бомбером" – відео

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 17:18
ЗСУ знищили російську гармату
Скриншот

Український "секретний" безпілотник знищив російську гармату-гаубицю Д-20. Відео опублікував віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Посадовець не уточнив, яким саме безпілотником було знищено ціль.

"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги", – написав він.

Федоров уточнив, що російську гармату-гаубицю знищили бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр.

  • 8 травня Федоров повідомив, що Армію дронів поповнили вісім нових ударних рот БПЛА українського виробництва.
  • Дивіться відео, як під Бахмутом українські дрони-камікадзе "Пегас", придбані завдяки донатам через UNITED24, знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".

Дивіться також: Страйк! Артилеристи 28 бригади ЗСУ знищили колону окупантів у Донецькій області – відео

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникБПЛАдронармія дронів
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 