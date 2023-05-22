ЗСУ знищили російську гармату "секретним літаком-бомбером" – відео
22.05.2023, 17:18
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Український "секретний" безпілотник знищив російську гармату-гаубицю Д-20. Відео опублікував віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Посадовець не уточнив, яким саме безпілотником було знищено ціль.
"Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма. Назву скажемо після перемоги", – написав він.
Федоров уточнив, що російську гармату-гаубицю знищили бійці ударної роти БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОМБр.
- 8 травня Федоров повідомив, що Армію дронів поповнили вісім нових ударних рот БПЛА українського виробництва.
- Дивіться відео, як під Бахмутом українські дрони-камікадзе "Пегас", придбані завдяки донатам через UNITED24, знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".
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