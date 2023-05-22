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Страйк! Артилеристи 28 бригади ЗСУ знищили колону окупантів у Донецькій області – відео видео

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22.05.2023, 11:44
Бійці 28 ОМБр знищили колону окупантів (Джерело: 28 ОМБр)
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Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу в Донецькій області знищили близько 10 одиниць російської техніки. Про це військові повідомили у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

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Українські захисники зняли ролик бойової атаки за допомогою дрона, однак не уточнили, коли саме це було.

"Страйк! Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів", – зазначили воїни.

Як додали військові, щонайменше 10 одиниць техніки ворога "тепер прикрашають" поля Донецької області.

Дивіться відео: "Зламали росіянам зуби". Сирський показав, як "Едельвейси" знищили три ворожі БМП

Олег Васьків
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