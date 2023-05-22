Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу в Донецькій області знищили близько 10 одиниць російської техніки. Про це військові повідомили у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відповідне відео.

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Українські захисники зняли ролик бойової атаки за допомогою дрона, однак не уточнили, коли саме це було.

"Страйк! Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів", – зазначили воїни.

Як додали військові, щонайменше 10 одиниць техніки ворога "тепер прикрашають" поля Донецької області.

18 травня 2023 року СБУ повідомила, що її бійці "відправили до Кобзона" за день 11 одиниць техніки росіян.

19 травня аеророзвідники показали бойовий епізод із детонацією вантажу на тягачі МТ-ЛБ росіян.

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