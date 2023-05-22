Бійці 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу в Донецькій області знищили близько 10 одиниць російської техніки. Про це військові повідомили у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відповідне відео.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Українські захисники зняли ролик бойової атаки за допомогою дрона, однак не уточнили, коли саме це було.
"Страйк! Артилеристи 28 ОМБр знищили колону окупантів", – зазначили воїни.
Як додали військові, щонайменше 10 одиниць техніки ворога "тепер прикрашають" поля Донецької області.
- 18 травня 2023 року СБУ повідомила, що її бійці "відправили до Кобзона" за день 11 одиниць техніки росіян.
- 19 травня аеророзвідники показали бойовий епізод із детонацією вантажу на тягачі МТ-ЛБ росіян.
Дивіться відео: "Зламали росіянам зуби". Сирський показав, як "Едельвейси" знищили три ворожі БМП
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі