Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода в Донецкой области уничтожили около 10 единиц российской техники. Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале, обнародовав соответствующее видео.

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Украинские защитники сняли ролик боевой атаки с помощью дрона, однако не уточнили, когда это было.

"Страйк! Артиллеристы 28 ОМБр уничтожили колонну оккупантов", – отметили воины.

Как добавили военные, по меньшей мере 10 единиц техники врага "теперь украшают" поля Донецкой области.

18 мая 2023 года СБУ сообщила, что ее бойцы "отправили к Кобзону" за день 11 единиц техники россиян.

19 мая аэроразведчики показали боевой эпизод с детонацией груза на тягаче МТ-ЛБ россиян.

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