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Страйк! Артиллеристы 28 ОМБр уничтожили колонну оккупантов в Донецкой области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 11:44
Бойцы 28 ОМБр уничтожили колонну оккупантов (Источник: 28 ОМБр)
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Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода в Донецкой области уничтожили около 10 единиц российской техники. Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале, обнародовав соответствующее видео.

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Украинские защитники сняли ролик боевой атаки с помощью дрона, однако не уточнили, когда это было.

"Страйк! Артиллеристы 28 ОМБр уничтожили колонну оккупантов", – отметили воины.

Как добавили военные, по меньшей мере 10 единиц техники врага "теперь украшают" поля Донецкой области.

Смотрите видео: "Сломали россиянам зубы". Сырский показал, как "Эдельвейсы" уничтожили три вражеских БМП

Олег Васькив
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война28 ОМБр
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