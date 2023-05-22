ВСУ уничтожили российскую пушку "секретным самолетом-бомбером" – видео
22.05.2023, 17:18
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Украинский "секретный" беспилотник уничтожил российскую пушку-гаубицу Д-20. Видео опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Чиновник не уточнил, каким именно беспилотником была уничтожена цель.
"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы", – написал он.
Федоров уточнил, что российскую пушку-гаубицу уничтожили бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр.
- 8 мая Федоров сообщил, что Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БПЛА украинского производства.
- Смотрите видео, как под Бахмутом украинские дроны-камикадзе "Пегас", приобретенные благодаря донатам через UNITED24, уничтожили две российские установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч".
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