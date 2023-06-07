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Дроны-камикадзе ГУР сожгли два российских ЗРК "Панцирь-С1", и это далеко не все – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 14:49
Видео: Михаил Федоров
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Бойцы ГУР с помощью украинских дронов-камикадзе Warmate уничтожили два зенитно-ракетных комплекса оккупантов "Панцирь-С1" и другую технику. Видео работы опубликовал вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что 40 таких беспилотников приобретены для военных благодаря донатам украинцев через UNITED24.

Где именно "отминусовали" технику оккупантов, неизвестно, однако министр указывает, что это "самые горячие участки фронта".

Были уничтожены два ЗРК "Панцирь-С1", станция помех "Житель", РЛС "Подлет-К1" и три РЛС "Каста-2Е2".

"И это далеко не все, чем можем поделиться сейчас", – написал Федоров.

  • В течение суток 6 июня 2023 россияне наступали в направлении Клищиевки на Бахмутском направлении.
  • 7 июня заместитель министра обороны Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении украинские войска перешли от обороны к наступлению.

Читайте также: Федоров: К бою готовы восемь новых ударных рот дронов украинского производства – фото

Милана Головань
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войнадронБПЛАбеспилотникМихаил Федоров
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