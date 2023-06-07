Бійці ГУР за допомогою українських дронів-камікадзе Warmate знищили два зенітно-ракетних комплекси окупантів "Панцир-С1" та іншу техніку. Відео роботи опублікував віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він зазначив, що 40 таких безпілотників придбано для військових завдяки донатам українців через UNITED24.

Де саме "відмінусували" техніку окупантів, невідомо, проте міністр вказує, що це "найгарячіші ділянки фронту".

Було знищено два ЗРК "Панцир-С1", станцію перешкод "Житель", РЛС "Підліт-К1" та три РЛС "Каста-2Е2".

"І це далеко не все, чим можемо поділитися зараз", – написав Федоров.

Упродовж доби 6 червня 2023 року росіяни наступали у напрямку Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

7 червня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку українські війська перейшли від оборони до наступу.

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