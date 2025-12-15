Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ уразили підводний човен окупантів у Новоросійську. Про це повідомила пресслужба СБУ, опублікувавши відповідне відео.

За словами відомства, підводні дрони СБУ Sub Sea Baby вперше в історії підірвали субмарину окупантів класу 636.3 "Варшав'янка" (у класифікації НАТО – Kilo).

В результаті вибуху субмарина "зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу", заявили у відомстві.

"На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр", які ворог використовує для ударів по території України", – розповіла СБУ, додавши, що це була спільна операція її 13 Головного управління військової контррозвідки та Військово-морських сил.

Спецслужба зазначила, що вартість однієї субмарини такого класу становить близько $400 млн, а з огляду на міжнародні санкції, створення аналогічного підводного човна зараз може коштувати до $500 млн.

"Цей клас підводних човнів також відомий під назвою "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати звуки й залишатися малопомітним для сонарів (гідролокаторів, що виявляють підводні об'єкти. – Ред.)", – зауважили у повідомленні.

У СБУ додали, що уражений човен вимушено перебував у порту Новоросійська, оскільки успішні спецоперації надводних морських дронів Sea Baby витіснили кораблі й субмарини окупантів із Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму (ураження по російських суднах також завдавали й безпілотники Головного управління розвідки. – Ред.).