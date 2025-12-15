Дрони СБУ втретє вдарили по нафтовидобувних платформах РФ на Каспії – джерело

Атака по родовищу імені Корчагіна пошкодила критично важливе обладнання об’єкта

Родовище імені Корчагіна (Фото: ресурс окупантів)

Україна завдала чергового удару по російських нафтовидобувних платформах у Каспійському морі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Службі безпеки України.

Далекобійні дрони СБУ втретє за останній тиждень уразили нафтовидобувні платформи компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть", що працюють у Каспійському морі.

Цього разу удару зазнала платформа на нафтогазоконденсатному родовищі імені Корчагіна. Внаслідок атаки було пошкоджено критично важливе обладнання об’єкта, виробничі процеси зупинились.

11 і 12 грудня дрони СБУ вже уражали нафтовидобувні платформи імені Філановського й Корчагіна. Родовище імені Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ і в російському секторі Каспію. Його запаси становлять 129 млн тонн нафти і 30 млрд кубометрів газу.

ДОВІДКА Родовище імені Корчагіна – це велике нафтогазоконденсатне родовище у північній частині Каспійського моря, відкрите у 2000 році й введене в експлуатацію у 2010 році, має значні запаси нафти, газу й конденсату, а також інфраструктуру для подальшого освоєння шельфу.

11 грудня Україна вперше зупинила роботу нафтовидобувної платформи РФ у Каспійському морі, повідомив співрозмовник LIGA .net .

. Наступного дня дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси було призупинено.