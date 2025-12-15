Дроны СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам РФ на Каспии – источник
Украина нанесла очередной удар по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.
Дальнобойные дроны СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", работающие в Каспийском море.
На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки было повреждено критически важное оборудование объекта, производственные процессы остановились.
11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.
Месторождение имени Корчагина – это крупное нефтегазоконденсатное месторождение в северной части Каспийского моря, открытое в 2000 году и введенное в эксплуатацию в 2010 году, имеет значительные запасы нефти, газа и конденсата, а также инфраструктуру для дальнейшего освоения шельфа.
- 11 декабря Украина впервые остановила работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море, сообщил собеседник LIGA.net.
- На следующий день дроны СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы были приостановлены.
