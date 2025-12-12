СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море - источник

Кроме платформы им. Филановского была поражена платформа им. Корчагина в Каспийском море

Атака по вышкам РФ (Фото: источник LIGA.net)

Беспилотники Службы безопасности Украины повторно ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море. В результате атаки производственные процессы были приостановлены. Об этом ЛИГА.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

Это уже вторая атака за неделю на нефтедобывающую платформу им. Филановского. Ее осуществили дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа".

Также в этот раз была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

По предварительной информации, дроны повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Собеседник отметил, что месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в России и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов - это сигнал России, что пока продолжается ее агрессия, "хлопок" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", - сказал он.