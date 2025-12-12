СБУ повторно вдарила по нафтовидобувних платформах РФ у Каспійському морі – джерело

Атака по вишках РФ (Фото: джерело LIGA.net)

Безпілотники Службі безпеки України повторно вдарили по нафтовидобувних платформах Росії у Каспійському морі. Внаслідок атаки виробничі процеси було призупинено. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Це вже друга атака за тиждень на нафтовидобувну платформу ім. Філановського. Її здійснили далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа".

Також цього разу було уражено іншу платформу – ім. Корчагіна. Обидва об’єкти належать компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" і працюють у Каспійському морі.

За попередньою інформацією, дрони пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Співрозмовник зазначив, що родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у Росії та в російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

"СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів – це сигнал Росії, що доки триває її агресія, "бавовна" палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну", – сказав він.

Фото: джерело LIGA.net