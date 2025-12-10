10 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ уразила в Чорному морі танкер Dashan "тіньового флоту" країни-агресора РФ. Про це повідомив співрозмовець LIGA.net у відомстві.

За його даними, "тіньовий" танкер було уражено морськими дронами СБУ: судно під прапором Коморських Островів йшло у винятковій економічній зоні України до портового термінала Новоросійськ.

Співбесідник зауважив, що Dashan рухався максимальним ходом із вимкненим транспондером (це прилад, який, зокрема, показує дані про місцезнаходження корабля. - Ред.).

"Внаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми. За попередньою інформацією, судно виведене з ладу", - розповів співрозмовник.

Він зауважив, що приблизна вартість такого судна становить $30 млн, а за 1 рейс воно перевозило нафтопродуктів орієнтовно на $60 млн.

"СБУ продовжує активні заходи для зниження надходжень нафтодоларів до бюджету рф. За останні два тижні це вже третій виведений з ладу танкер "тіньового флоту", який допомагав кремлю обходити міжнародні санкції", - наголосив співрозмовець.

За його словами, це судно уразили під час спільної операції 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил.

Dashan перебуває під санкціями Європейського союзу, Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії та Швейцарії.

Новина доповнюється...