Україна заперечила причетність до удару по танкеру РФ біля Туреччини: Могла інсценізувати Москва

В українському МЗС зауважили, що маршрут танкера MIDVOLGA-2 з Росії до Грузії через турецькі води "не має сенсу"

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна заперечила свою причетність до атаки на російський танкер поблизу узбережжя Туреччини 2 грудня, заявивши про можливу провокацію країни-агресора. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X.

"Україна не має ніякого відношення до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення такого роду з боку російської пропаганди", – написав чиновник.

Тихий наголосив, що заявлений маршрут цього судна, що йшло з РФ до Грузії через виняткову економічну зону Туреччини, "не має сенсу і наводить на думку, що Росія могла інсценувати всю цю ситуацію" (з РФ до Грузії можна дістатись морем і через власні води цих двох країн. – Ред.).

У вівторок, 2 грудня, танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля узбережжя Туреччини.

Раніше, увечері 28 листопада, морська адміністрація країни повідомила про вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" країни-агресора.

Наступного дня співрозмовник у Службі безпеки України підтвердив LIGA.net, що ураження цих суден окупантів здійснили його спецслужба та Військово-морські сили ЗСУ.

"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.

На цю атаку МЗС Туреччини висловило "занепокоєння", а президент країни Реджеп Тайїп Ердоган назвав це "тривожним загостренням".

Наразі Україна офіційно не визнавала цих атак, а Туреччина напряму не звинувачувала Київ.