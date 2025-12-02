Україна заперечила причетність до удару по танкеру РФ біля Туреччини: Могла інсценізувати Москва
Україна заперечила свою причетність до атаки на російський танкер поблизу узбережжя Туреччини 2 грудня, заявивши про можливу провокацію країни-агресора. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у соцмережі X.
"Україна не має ніякого відношення до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які звинувачення такого роду з боку російської пропаганди", – написав чиновник.
Тихий наголосив, що заявлений маршрут цього судна, що йшло з РФ до Грузії через виняткову економічну зону Туреччини, "не має сенсу і наводить на думку, що Росія могла інсценувати всю цю ситуацію" (з РФ до Грузії можна дістатись морем і через власні води цих двох країн. – Ред.).
У вівторок, 2 грудня, танкер під прапором країни-агресора MIDVOLGA-2 заявив про атаку біля узбережжя Туреччини.
Раніше, увечері 28 листопада, морська адміністрація країни повідомила про вибухи на двох танкерах, що належать до "тіньового флоту" країни-агресора.
Наступного дня співрозмовник у Службі безпеки України підтвердив LIGA.net, що ураження цих суден окупантів здійснили його спецслужба та Військово-морські сили ЗСУ.
"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.
На цю атаку МЗС Туреччини висловило "занепокоєння", а президент країни Реджеп Тайїп Ердоган назвав це "тривожним загостренням".
Наразі Україна офіційно не визнавала цих атак, а Туреччина напряму не звинувачувала Київ.
- Також 1 грудня також стало відомо, що наприкінці листопада вибухи були на ще одному танкері, причетному до перевезень російської нафти, – інцидент стався поблизу узбережжя Африки.
