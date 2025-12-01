"Тривожне загострення". Ердоган прокоментував удари по "тіньових" танкерах РФ на Чорному морі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про загострення ситуації після ударів по танкерах тіньового флоту країни-агресора РФ у Чорному морі. Слова політика після засідання Кабінету міністрів країни передає державна інформагенція Anadolu.
Турецький керівник заявив, що війна РФ проти України досягла того рівня, який явно загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі.
"Напади на торгові судна в нашій винятковій економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій винятковій зоні", – заявив Ердоган.
Напередодні турецьке МЗС також висловило "занепокоєння" атакою по цих суднах.
Раніше, 29 листопада, співбесідник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що його відомство та Військово-морські сили ЗСУ уразили два танкери тіньового флоту окупантів.
"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.
Офіційно Україна не визнавала цю атаку, так само й Туреччина не вказувала напряму про причетність Києва до ударів.
- 1 грудня стало відомо, що наприкінці листопада вибухи були на ще одному танкері, причетному до перевезень російської нафти, – інцидент стався поблизу узбережжя Африки.
- Тим часом Казахстан заявив протест щодо удару по терміналу міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму у порту Новоросійська. Українське МЗС зауважило, що раніше ця країна не висловлювалась про удари РФ по Україні.
