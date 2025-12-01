"Тривожне загострення". Ердоган прокоментував удари по "тіньових" танкерах РФ на Чорному морі

Турецький керівник заявив, що нинішній рівень війни РФ проти України явно загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: HALDEN KROG / EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про загострення ситуації після ударів по танкерах тіньового флоту країни-агресора РФ у Чорному морі. Слова політика після засідання Кабінету міністрів країни передає державна інформагенція Anadolu.

Турецький керівник заявив, що війна РФ проти України досягла того рівня, який явно загрожує безпеці судноплавства в Чорному морі.

"Напади на торгові судна в нашій винятковій економічній зоні свідчать про тривожне загострення ситуації. Ми в жодному разі не можемо виправдати ці напади, які загрожують безпеці судноплавства, життю та навколишньому середовищу, особливо в нашій винятковій зоні", – заявив Ердоган.

Напередодні турецьке МЗС також висловило "занепокоєння" атакою по цих суднах.

Раніше, 29 листопада, співбесідник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що його відомство та Військово-морські сили ЗСУ уразили два танкери тіньового флоту окупантів.

"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – наголошував співбесідник.

Офіційно Україна не визнавала цю атаку, так само й Туреччина не вказувала напряму про причетність Києва до ударів.