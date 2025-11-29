Морські дрони СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" Росії – джерело, відео

По суднах Kairos і Virat відпрацювали модернізовані Sea Baby

Танкер (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України та Військово-морські сили Збройних Сил України здійснили операцію, у межах якої у Чорному морі було уражено два танкери "тіньового флоту" Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ й надав відповідне відео.

За його словами, морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos і Virat. Це була спільна операція 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ спільно з ВМС ЗСУ.

По суднах успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучань обидва танкери отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару по транспортуванню російської нафти.

Під час атаки судна йшли порожніми. Вони прямували на завантаження у порт Новоросійська Краснодарського краю.

"Морські дрони Sea Baby вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на $70 млн і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції", – акцентував співрозмовник.

Увечері 28 листопада повідомлялося про підрив суден "тіньового флоту" Росії біля узбережжя Туреччини. Йдеться про танкери Kairos та Virat, які перебувають під західними санкціями.