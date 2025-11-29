Морские дроны СБУ поразили два танкера "теневого флота" России – источник, видео

Танкер (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины осуществили операцию, в рамках которой в Черном море были поражены два танкера "теневого флота" России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ и предоставил соответствующее видео.

По его словам, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat. Это была совместная операция 13-го главного управления военной контрразведки СБУ совместно с ВМС ВСУ.

По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Во время атаки суда шли пустыми. Они направлялись на погрузку в порт Новороссийска Краснодарского края.

"Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на $70 млн и помогали Кремлю обходить международные санкции", – подчеркнул собеседник.

Вечером 28 ноября сообщалось о подрыве судов "теневого флота" России у побережья Турции. Речь идет о танкерах Kairos и Virat, которые находятся под западными санкциями.