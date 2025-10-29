СБУ назвала все корабли России, пораженные ее морскими дронами

В перечне спецслужбы по два фрегата и ракетоносителя, патрульный и десантный корабль и другие суда оккупантов

Морской дрон Sea Baby и боец СБУ (Фото: пресс-служба ведомства)

Благодаря морским дронам Службы безопасности Украины было поражено 11 российских кораблей. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.

Первое применение морских дронов СБУ произошло в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и с тех пор это вооружение постоянно эволюционирует и совершенствуется? рассказали в спецслужбе.

"Этим изобретением и его результативностью СБУ изменила ход войны, в частности повлияла на распределение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. Российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в частности Новороссийска", – отметили в ведомстве.

СБУ указывает, что в целом с начала полномасштабного вторжения с помощью своих морских дронов поразила 11 военных кораблей Черноморского флота РФ и успешно атаковала Крымский мост в июле 2023 года (это была вторая из трех атак спецслужбы по объекту. – Ред.).

Ведомство приводит перечень 11 кораблей, пораженных ее морскими дронами:

→ фрегат "Адмирал Макаров" (поражено прототипом дрона);

→ фрегат "Адмирал Эссен" (прототип);

→ минный тральщик "Иван Голубец" (прототип);

→ патрульный корабль "Ладный" (прототип);

→ ракетоноситель "Самум" (Sea Baby);

→ ракетоноситель "Буян" (Sea Baby);

→ корабль "Павел Державин" (Sea Baby);

→ большой военный буксир "Профессор Николай Муру" (Sea Baby);

→ разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий" (Sea Baby);

→ десантный корабль "Оленегорский горняк", вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай);

→ танкер SIG, вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай).

Судя по открытым источникам, все из них были поражены в течение 2022-2023 годов.