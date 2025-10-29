СБУ назвала все корабли России, пораженные ее морскими дронами
Благодаря морским дронам Службы безопасности Украины было поражено 11 российских кораблей. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.
Первое применение морских дронов СБУ произошло в 2022 году для атаки на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте и с тех пор это вооружение постоянно эволюционирует и совершенствуется? рассказали в спецслужбе.
"Этим изобретением и его результативностью СБУ изменила ход войны, в частности повлияла на распределение сил в Черном море в пользу Украины и разблокировала зерновой коридор. Российские корабли вынуждены прятаться в других портах, в частности Новороссийска", – отметили в ведомстве.
СБУ указывает, что в целом с начала полномасштабного вторжения с помощью своих морских дронов поразила 11 военных кораблей Черноморского флота РФ и успешно атаковала Крымский мост в июле 2023 года (это была вторая из трех атак спецслужбы по объекту. – Ред.).
Ведомство приводит перечень 11 кораблей, пораженных ее морскими дронами:
→ фрегат "Адмирал Макаров" (поражено прототипом дрона);
→ фрегат "Адмирал Эссен" (прототип);
→ минный тральщик "Иван Голубец" (прототип);
→ патрульный корабль "Ладный" (прототип);
→ ракетоноситель "Самум" (Sea Baby);
→ ракетоноситель "Буян" (Sea Baby);
→ корабль "Павел Державин" (Sea Baby);
→ большой военный буксир "Профессор Николай Муру" (Sea Baby);
→ разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий" (Sea Baby);
→ десантный корабль "Оленегорский горняк", вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай);
→ танкер SIG, вблизи Новороссийска (дрон СБУ Мамай).
Судя по открытым источникам, все из них были поражены в течение 2022-2023 годов.
- Собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что в ночь на 29 октября беспилотники спецслужбы ударили по временно оккупированному Крыму – поражена техника и нефтебазы оккупантов.
- Кроме морских беспилотников СБУ, Украина применяет на черном море дроны ГУР Magura.
