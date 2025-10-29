Дроны СБУ поразили в Крыму две нефтебазы и противовоздушную оборону россиян – источник

Под атаку украинских дронов в ночь на 29 октября попал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" за $20 млн

Нефтебаза (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 29 октября беспилотники Службы безопасности Украины ударили по временно оккупированному Крыму – поражена техника и нефтебазы оккупантов. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбе.

Украинские беспилотники атаковали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2" стоимостью около $20 млн. Он является одним из ключевых звеньев противовоздушной обороны государства-агрессора.

Также у россиян стало меньше на две радиолокационные станции. Каждая такая уничтоженная или выведенная из строя система ПВО существенно ослабляет оборону РФ.

Кроме этого, беспилотники СБУ поразили нефтебазу в поселке Гвардейское, где хранилось топливо. На объекте начался масштабный пожар, поднимается огромный столб черного дыма.

Зафиксировано также попадание украинского дрона по нефтебазе "Комсомольская".

Главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате атаки БпЛА в Симферополе было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. Возник пожар.

20 октября разведчики сообщили, что в оккупированном Крыму сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай".

25 октября разведка атаковала дронами радиолокационную технику и десантный катер россиян в Крыму.