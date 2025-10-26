В оккупированном Крыму разведка ударила по десантному катеру россиян и системам РЛС
Разведка атаковала дронами радиолокационную технику россиян на временно оккупированном Крымском полуострове. Видео работы показали в Главном управлении разведки.
Дронам спецподразделения разведки "Примари" удалось уклониться от ракеты из вражеской системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" и поразить нужные цели.
Атакованы были три РЛС: 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", П-18 "Терек" и 55Ж6У "Небо-У". Также удалось поразить десантный катер "БК-16", основными задачами которого является высадка десанта и его огневая поддержка, перевозки легких грузов, противодиверсионные операции и прочее.
Всего таких катеров Россия имеет 19.
- 20 октября разведчики сообщили, что в оккупированном Крыму сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай".
- 24 октября ГУР показала, как уничтожила системы ПВО россиян в трех оккупированных регионах.
