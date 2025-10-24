Разведчики в трех оккупированных регионах уничтожили системы ПВО россиян – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Разведчики уничтожили две российские радиолокационные системы "Небо" и зенитно-ракетный комплекс "Бук" на фронте. Видео работы показало Главное управление разведки.
Специалисты департамента активных действий ГУР 23 и 24 октября обнаружили три дорогостоящие системы ПВО оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
В результате успешных действий уничтожены самоходная огневая установка из состава ЗРК "Бук-М3" и две РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".
Ориентировочная стоимость одной пусковой установки ЗРК "Бук-М3" составляет от $40 до $50 млн. А полный комплект системы с боекомплектом может оцениваться в $100 млн. Стоимость вражеской станции РЛС "Небо" – примерно $100 млн.
- 14 сентября спецназовцы ГУР поразили "Бук-М3" оккупантов в Запорожской области и показали видео работы.
- 20 октября во временно оккупированном Крыму сожгли новейшую российскую РЛС "Валдай".
Комментарии (0)