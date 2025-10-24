Разведчики уничтожили две российские радиолокационные системы "Небо" и зенитно-ракетный комплекс "Бук" на фронте. Видео работы показало Главное управление разведки.

Специалисты департамента активных действий ГУР 23 и 24 октября обнаружили три дорогостоящие системы ПВО оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

В результате успешных действий уничтожены самоходная огневая установка из состава ЗРК "Бук-М3" и две РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Ориентировочная стоимость одной пусковой установки ЗРК "Бук-М3" составляет от $40 до $50 млн. А полный комплект системы с боекомплектом может оцениваться в $100 млн. Стоимость вражеской станции РЛС "Небо" – примерно $100 млн.