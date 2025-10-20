Бойцы Главного управления разведки сожгли новейшую российскую радиолокационную систему "Валдай" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, поражение произошло на аэродроме "Джанкой", прицельный удар замаскированной дорогостоящей РЛС осуществили защитники Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР.

"Демилитаризация Крыма продолжается!" – отметили в разведке.

На видео показано, как украинский FPV-дрон подлетает к российской системе, запись обрывается перед попаданием.

"Валдай" предназначен для обнаружения и противодействия малоразмерным БпЛА. Оккупанты заявляют, что этот РЛС якобы способен засекать дроны размером с Мавик на расстоянии не менее 5-6 километров, а для более крупных целей дальность обнаружения составляет более 15 км.

Впрочем, следует заметить, что россияне регулярно завышают характеристики своего оружия.