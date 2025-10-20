В оккупированном Крыму сожгли новейший российский РЛС "Валдай" – видео
Бойцы Главного управления разведки сожгли новейшую российскую радиолокационную систему "Валдай" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, поражение произошло на аэродроме "Джанкой", прицельный удар замаскированной дорогостоящей РЛС осуществили защитники Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР.
"Демилитаризация Крыма продолжается!" – отметили в разведке.
На видео показано, как украинский FPV-дрон подлетает к российской системе, запись обрывается перед попаданием.
"Валдай" предназначен для обнаружения и противодействия малоразмерным БпЛА. Оккупанты заявляют, что этот РЛС якобы способен засекать дроны размером с Мавик на расстоянии не менее 5-6 километров, а для более крупных целей дальность обнаружения составляет более 15 км.
Впрочем, следует заметить, что россияне регулярно завышают характеристики своего оружия.
- 17 октября Силы спецопераций ВСУ поразили во временно оккупированном Крыму нефтебазу и комбинат "Гвардейский", а также склад горюче-смазочных материалов в Джанкое и радиолокационную станцию "Небо-У" в Евпатории.
- 18 октября Радио Свобода опубликовало спутниковый снимок Морского нефтяного терминала в Феодосии после двух украинских ударов в этом месяце – полностью уничтожено 11 и повреждено еще несколько резервуаров с горючим, которые вряд ли подлежат восстановлению.
