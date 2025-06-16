Украинские разработчики создали новое средство радиоэлектронной борьбы Algiz AM для "глушения" дронов Mavic российских оккупантов. Об этом сообщил кластер оборонных технологий Brave1, созданный Министерством цифровой трансформации.

В ведомстве заявляют, что Algiz AM является высокотехнологичной системой РЭБ, способной эффективно подавлять каналы связи "мавиков", являющиеся одними из самых "распространенных инструментов на поле боя".

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Brave1 приводит следующие характеристики новой украинской разработки:

→ изменяет направление излучения на 360 градусов, оперативно реагируя на угрозы;

→ оснащен дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;

→ мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

"Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта", – добавляют в сообщении.

По словам Brave1, эти системы уже применяются на передовой. Название Algiz происходит от одноименной скандинавской руны, символизирующей защиту.

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ОПКрэбMavicBrave1