Украинские разработчики создали новое средство радиоэлектронной борьбы Algiz AM для "глушения" дронов Mavic российских оккупантов. Об этом сообщил кластер оборонных технологий Brave1, созданный Министерством цифровой трансформации.

В ведомстве заявляют, что Algiz AM является высокотехнологичной системой РЭБ, способной эффективно подавлять каналы связи "мавиков", являющиеся одними из самых "распространенных инструментов на поле боя".

Brave1 приводит следующие характеристики новой украинской разработки:

→ изменяет направление излучения на 360 градусов, оперативно реагируя на угрозы;

→ оснащен дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;

→ мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

"Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта", – добавляют в сообщении.

По словам Brave1, эти системы уже применяются на передовой. Название Algiz происходит от одноименной скандинавской руны, символизирующей защиту.

Дроны Mavic китайской марки DJI активно используются украинскими защитниками и захватчиками на протяжении полномасштабной войны.

Эти беспилотники применяют как для аэроразведки, так и для сброса боеприпасов на противника (для этого устанавливается соответствующая система).

В феврале 2024 года собеседник LIGA.net в ГУР сообщал, что разведчикам удалось устроить оккупантам массовый сбой в системе управления дронами DJI.