ГУР: Устроили оккупантам массовый сбой в системе управления дронами – фото

Военная разведка отмечает, что без доступа к серверам управление дронами с пультов, вероятно, невозможно. Россияне пытаются всячески решить проблему

Российский захватчик-оператор дрона (Фото: ресурс окупантов)

Главное управление разведки Минобороны сообщило об очередной успешной спецоперации своих киберспециалистов против российских захватчиков – по состоянию на 8 февраля оккупанты жалуются на массовый сбой программы управления дронами.

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Это программное обеспечение захватчики устанавливают для перепрошивки дронов китайской марки DJI под нужды ведения боевых действий, объясняет военная разведка.

ГУР отмечает, что такое программное обеспечение среди прочего позволяет российским операторам дронов:

→ настраивать пульты управления и создавать новые;

→ захватывать видео и передавать картинку на командный пункт;

→ управлять дроном с компьютера (не через пульт).

С помощью веб серверов этот российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой", объясняет спецслужба.

По предварительным данным, в результате кибератаки военной разведки Украины серверы оккупантов перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает захватчикам в доступе.

"Без доступа к серверам, а значит – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", – отмечает ГУР.

Сейчас россияне пытаются всячески решить проблему, в частности путем перехода в ручной режим управления, заключает военная разведка.





Фото: ГУР

СПРАВКА. Среди прочего DJI производит и беспилотники Mavic ("мавики"), которые используют и украинские защитники, и российские захватчики. Эти беспилотники применяют как для аэроразведки, так и для сброса боеприпасов на противника (для этого устанавливается соответствующая система). Среди прочего DJI производит и беспилотники Mavic ("мавики"), которые используют и украинские защитники, и российские захватчики. Эти беспилотники применяют как для аэроразведки, так и для сброса боеприпасов на противника (для этого устанавливается соответствующая система).

В ноябре 2023 года военная разведка сообщила, что благодаря сложной кибероперации добыт большой объем закрытых служебных документов Росавиации — ведомства РФ, отвечающего за гражданскую авиацию.

В декабре киберподразделения ГУР совершили успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Военная разведка сообщила, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна.

В начале января 2024 г. военная разведка сообщила о получении 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр", которое, в частности, производит разведывательные беспилотники "Орлан" для оккупантов.

В конце января ГУР сообщило, что в результате успешных действий "неизвестных киберволонтеров" в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком". Услугами компании пользуется, в частности, администрация российского диктатора, ФСБ и ФСО.

ГУР заявила об успешной кибератаке на территории РФ, в результате которой была уничтожена база данных Дальневосточного Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета" – десятки стратегических компаний РФ будут долгое время оставаться без критически важной информации и сервисов.

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