ГУР: Хакери зламали центр космічної гідрометеорології РФ та знищили даних на $10 млн

Військова розвідка пише, що десятки стратегічних компаній РФ тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів

Фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило про успішну кібератаку на території РФ, унаслідок якої було знищено базу даних Далекосхідного Науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта". Атаку проти найбільшої з трьох філій НДЦ здійснили кіберволонтери-патріоти з групи "BO Team", а наслідки удару є "руйнівними", повідомляє відомство.

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НДЦ "Планєта" - російське державне підприємство федерального рівня, котре приймає та обробляє дані з супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб'єктів РФ, пише військова розвідка.

Передусім інформацію від підприємства отримують Міністерство оборони, Генеральний штаб та служби Міністерства з надзвичайних ситуацій окупантів, зауважує ГУР.

ГУР наводить наслідки кібератаки:

→ проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі;

→ обсяг знищеної інформації ― близько 2 петабайтів (200 млн Гб) даних;

→ вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше $10 млн;

→ серед знищеного ― метео- та супутникові дані, котрі в постійному режимі активно використовували Міноборони й МНС РФ, Роскосмос та низка інших відомств країни-агресора, а також ― напрацьовані роками унікальні дослідження.

Військова розвідка зауважує, що робота суперкомп'ютерів, котрими обладнаний Далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

За даними ГУР, один такий суперкомп'ютер разом із програмним забезпеченням коштує $350 000, а в умовах "жорстких санкцій" проти РФ повторно отримати такий софт "фактично неможливо".

Крім того, внаслідок кібератаки було паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру, зазначає відомство.

Також унаслідок атаки було "повністю відрізано" від мережі російську станцію в Арктиці на острові Большевік, котра виконує важливі завдання у військовій сфері РФ, пише військова розвідка.

"Загалом десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на "оборонку" і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів", – підсумовує ГУР.





Фото: ГУР

У листопаді 2023 року воєнна розвідка повідомила, що завдяки складній кібероперації здобуто великий обсяг закритих службових документів Росавіації — відомства РФ, що відповідає за цивільну авіацію.

У грудні кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Військова розвідка повідомила, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива.

На початку січня 2024 року військова розвідка повідомила про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє розвідувальні безпілотники "Орлан" для окупантів.

Наприкінці січня ГУР повідомило, що внаслідок успішних дій "невідомих кіберволонтерів" у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком". Послугами компанії, зокрема, користується адміністрація російського диктатора, ФСБ та ФСО.

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