ГУР: Хакеры взломали центр космической гидрометеорологии РФ и уничтожили данные на $10 млн

Военная разведка пишет, что десятки стратегических компаний РФ будут долгое время оставаться без критически важной информации и сервисов

Фото: ГУР

Главное управление разведки сообщило об успешной кибератаке на территории РФ, в результате которой была уничтожена база данных Дальневосточного Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". Атаку против крупнейшего из трех филиалов НИЦ совершили киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team", а последствия удара "разрушительны", сообщает ведомство.

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НИЦ "Планета" – российское государственное предприятие федерального уровня, занимающееся приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивающее соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов РФ, пишет военная разведка.

В первую очередь информацию под предприятия получают Министерство обороны, Генеральный штаб и службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оккупантов, отмечает ГУР.

ГУР приводит последствия кибератаки:

→ проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети;

→ объем уничтоженной информации ― около 2 петабайт (200 млн Гб) данных;

→ в стоимость потерянного Россией цифрового массива может составлять не менее $10 млн.

→ среди уничтоженного метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали Минобороны и МЧС РФ, "Роскосмос" и ряд других ведомств страны-агрессора, а также наработанные годами уникальные исследования.

Военная разведка отмечает, что работа суперкомпьютеров, которыми оборудован Дальневосточный центр, парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме.

По данным ГУР, один такой суперкомпьютер вместе с программным обеспечением стоит $350 000, а в условиях "жестких санкций" против РФ повторно получить такой софт "фактически невозможно".

Также следствие кибератаки были парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулировка экстренного электропитания здания центра, отмечает ведомство.

Также в результате атаки была "полностью отрезана" от сети российская станция в Арктике на острове "Большевик", выполняющая важные задачи в военной сфере РФ, пишет военная разведка.

"В целом десятки стратегических компаний РФ, работающих на "оборонку" и играющих ключевую роль в поддержке российских оккупационных войск, будут долгое время оставаться без критически важной информации и сервисов", – заключает ГУР.





Фото: ГУР

В ноябре 2023 года военная разведка сообщила , что благодаря сложной кибероперации получило большой объем закрытых служебных документов Росавиации — ведомства РФ, отвечающего за гражданскую авиацию.

В декабре киберподразделения ГУР совершили успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Военная разведка сообщила, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна.

В начале января 2024 г. военная разведка сообщила о получении 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр", которое, в частности, производит разведывательные беспилотники "Орлан" для оккупантов.

В конце января ГУР сообщило , что в результате успешных действий "неизвестных киберволонтеров" в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком". Услугами компании в частности пользуется администрация российского диктатора, ФСБ и ФСО.

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