ГУР: Кіберволонтери поклали провайдера, яким користується адміністрація Путіна

Фото: Головне управління розвідки

Головне управління розвідки повідомило, що внаслідок успішних дій "невідомих кіберволонтерів" у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера "Акадо-телеком".

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За даними воєнної розвідки, ця компанія забезпечує послугами низку державних структур країни-агресора, зокрема:

→ адміністрацію російського диктатора Володимира Путіна;

→ Федеральну службу безпеки;

→ Федеральну службу охорони (забезпечує охорону Путіна та топпосадовців РФ. – Ред.);

→ органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах;

→ "Сбєрбанк" та інші об'єкти.

Російські користувачі 21 та 22 січня почали масово скаржитися на відсутність інтернету та неможливість зв'язатися зі службою підтримки провайдера "Акадо", пише ГУР.

Унаслідок виниклих проблем як у Москві, де розташована штаб-квартира провайдера, так і у низці регіонів РФ "значно ускладнена або неможлива" діяльність державних відомств Росії, повідомляє воєнна розвідка.

Наразі уточнюється точний масштаб збитків для РФ, підсумовує відомство.

Інфографіка: ГУР

У листопаді 2023 року воєнна розвідка повідомила, що завдяки складній кібероперації здобуло великий обсяг закритих службових документів Росавіації — відомства РФ, що відповідає за цивільну авіацію.

У грудні кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну спецоперацію на території Росії: відомство атакувало податкову систему агресора. Воєнна розвідка повідомила, що реанімація російської податкової системи в повному обсязі вже неможлива.

На початку січня воєнна розвідка повідомила про отримання 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ "Спеціальний технологічний центр", яке, зокрема, виробляє розвідувальні безпілотники "Орлан" для окупантів.

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