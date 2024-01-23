ГУР: Киберволонтеры положили провайдера, которым пользуется администрация Путина

Фото: Главное управление разведки

Главное управление разведки сообщило, что в результате успешных действий "неизвестных киберволонтеров" в России возник масштабный сбой в работе крупного интернет-провайдера "Акадо-телеком".

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По данным военной разведки, эта компания обеспечивает услугами ряд государственных структур страны-агрессора, в частности:

→ администрацию российского диктатора Владимира Путина;

→ Федеральную службу безопасности;

→ Федеральную службу охраны (обеспечивает охрану Путина и топ-чиновников РФ – Ред.);

→ органы местного самоуправления в Москве и других регионах;

→ "Сбербанк" и другие объекты.

Российские пользователи 21 и 22 января начали массово жаловаться на отсутствие интернета и невозможность связаться со службой поддержки провайдера "Акадо", пишет ГУР.

Вследствие возникших проблем как в Москве, где расположена штаб-квартира провайдера, так и в ряде регионов РФ "значительно усложнена или невозможна" деятельность государственных ведомств России, сообщает военная разведка.

В настоящее время уточняется точный масштаб ущерба для РФ, заключает ведомство.

Инфографика: ГУР

В ноябре 2023 года военная разведка сообщила, что благодаря сложной кибероперации получило большой объем закрытых служебных документов Росавиации — ведомства РФ, отвечающего за гражданскую авиацию.

В декабре киберподразделения ГУР совершили успешную спецоперацию на территории России: ведомство атаковало налоговую систему агрессора. Военная разведка сообщила, что реанимация российской налоговой системы в полном объеме уже невозможна.

В начале января военная разведка сообщила о получении 100 гигабайтов секретных данных с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр", производящем разведывательные беспилотники "Орлан" для оккупантов.

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