Українські розробники створили новий засіб радіоелектронної боротьби Algiz AM для "глушіння" дронів Mavic російських окупантів. Про це повідомив кластер оборонних технологій Brave1, створений Міністерством цифрової трансформації.

У відомстві заявляють, що Algiz AM є високотехнологічною системою РЕБ, здатною ефективно придушувати канали зв'язку "мавіків", що є одними з "найпоширеніших інструментів на полі бою".

Brave1 наводить такі характеристики нової української розробки:

→ змінює напрям випромінювання на 360 градусів, оперативно реагуючи на загрози;

→ оснащений дистанційним керуванням – оператори можуть працювати з укриття;

→ мобільна платформа забезпечує швидке розгортання та маневровість у польових умовах.

"Brave1 підтримав команду розробників із проходженням кодифікації – це пришвидшило шлях до впровадження в підрозділах Сил оборони. Також кластер допоміг налагодити ефективну взаємодію виробника з військовими, що дозволило вдосконалити засіб відповідно до реальних потреб фронту", – додають у повідомленні.

За словами Brave1, ці системи вже застосовуються на передовій. Назва Algiz походить від однойменної скандинавської руни, що символізує захист.

Дрони Mavic китайської марки DJI активно використовуються українськими захисниками й загарбниками впродовж повномасштабної війни.

Ці безпілотники застосовують як для аеророзвідки, так і для скидання боєприпасів на противника (для цього встановлюється відповідна система).

У лютому 2024 року співрозмовник LIGA.net у ГУР повідомляв, що розвідникам вдалося влаштувати окупантам масовий збій у системі керування дронами DJI.