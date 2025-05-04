Повітряні сили ЗСУ опублікували інтерв'ю з оператором зенітно-ракетного комплексу Patriot, який першим в історії збив російську гіперзвукову аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал" два роки тому, 4 травня 2023 року.

"В той момент ми знали, що це балістика... але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". А вже коли знайшли уламки – тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Всі раділи, всі один одного вітали, ми були дуже задоволені. Росія говорила, що "Кинджал" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати, все збивається", – розповів військовий Дмитро про цей день.

Про збиття першого в історії "Кинджалу" стало відомо за два дні після російської атаки, коли 6 травня відповідний допис опублікував тодішній командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уже 16 травня ЗСУ вдалося збити шість таких ракет, які летіли на Київ, повідомляли Повітряні сили.

ДОВІДКА. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг. "Кинджал" – російська аеробалістична ракета, яка може нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість ракети – до 4080 м/c (14 688 км/год), висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.