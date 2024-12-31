Перед Новым годом Россия атаковала баллистикой, дронами, крылатыми и авиационными ракетами

В результате очередной российской атаки есть попадание баллистики в Сумской и Киевской областях, сообщили Воздушные силы

Patriot (Фото: Минобороны Польши)

С вечера 30 декабря и в ночь на 31 декабря Россия запустила по Украине баллистику, авиационные и крылатые ракеты, "шахеды" и дроны-имитаторы. Силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников и шесть ракет, сообщили воздушные силы ВСУ.

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В общей сложности Россия применила 61 средство воздушного нападения:

→ шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;

→ одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области;

- шесть управляемых авиационных ракет Х-69 из самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области;

- восемь крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области;

- 40 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов с направлений Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово.

Сбиты аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", пять управляемых авиационных ракет Х-69, 16 "шахедов". Еще 24 беспилотника-имитатора разных типов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки есть попадание баллистики под Сумами и Киевом.

В Дарницком районе столицы упали обломки ракеты.

Также сообщалось, что российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены 12 многоэтажек, два образовательных учреждения, разрушены объекты инфраструктуры.

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