Перед Новим роком Росія атакувала балістикою, дронами, крилатими й авіаційними ракетами

Унаслідок чергової російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині, повідомили Повітряні сили

Patriot (Фото: Міноборони Польщі)

З вечора 30 грудня і в ніч проти 31 грудня Росія запустила по Україні балістику, авіаційні й крилаті ракети, "шахеди" і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників і шість ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія застосувала 61 засіб повітряного нападу:

→ шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.;

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області;

- шість керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області;

- вісім крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;

- 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово.

Збито аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", п’ять керованих авіаційних ракет Х-69, 16 "шахедів". Ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

У Дарницькому районі столиці впали уламки ракети.

Також повідомлялось, що російська армія атакувала місто Шостка у Сумській області. Пошкоджено 12 багатоповерхівок, два освітні заклади, зруйновано об‘єкти інфраструктури.

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