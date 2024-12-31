Росія вдарила ракетами по Києву, в одному з районів упали уламки
Київ (Ілюстративне фото: ЕРА)

Вранці 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні, зокрема по Києву. В одному з районів столиці впали уламки ракети, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Уламки ворожої ракети впали на покрівлю приватної будівлі у Дарницькому районі Києва. За попередніми даними, пожежі та руйнувань немає. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 07:17 через ракетно-дронову небезпеку. Моніторингові канали повідомляли про зліт шести бортів Ту-22 та літака МіГ-31К.

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