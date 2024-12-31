Росія вдарила ракетами по Києву, в одному з районів упали уламки

За попередніми даними, постраждалі та руйнування відсутні

Київ (Ілюстративне фото: ЕРА)

Вранці 31 грудня Росія завдала ракетного удару по Україні, зокрема по Києву. В одному з районів столиці впали уламки ракети, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Уламки ворожої ракети впали на покрівлю приватної будівлі у Дарницькому районі Києва. За попередніми даними, пожежі та руйнувань немає. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 07:17 через ракетно-дронову небезпеку. Моніторингові канали повідомляли про зліт шести бортів Ту-22 та літака МіГ-31К.

25 грудня Росія атакувала Україну понад 70 ракетами й більш ніж сотнею дронів. Дата невипадкова, заявив Зеленський.

У Дніпрі через атаку 25 грудня були пошкоджені школи, дитсадки та лікарня.

Атакували енергетику, в містах були масові відключення світла.